С начала недели полицейские изъяли около 2,5 тысяч электросамокатов в Петербурге

Они были припаркованы с нарушениями правил В Петербурге и во Всеволожском районе Ленинградской области продолжаются тотальные проверки парковок кикшеринговых электросамокатов, которые были начаты 14 мая по поручению начальника ГУ МВД России по городу и области Романа Плугина.
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