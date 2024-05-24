С начала недели полицейские изъяли около 2,5 тысяч электросамокатов в Петербурге

Они были припаркованы с нарушениями правил В Петербурге и во Всеволожском районе Ленинградской области продолжаются тотальные проверки парковок кикшеринговых электросамокатов, которые были начаты 14 мая по поручению начальника ГУ МВД России по городу и области Романа Плугина.