«Звезда»: отбор в академию РВСН включает психологическую оценку с распределением на группы

В Военной академии РВСН имени Петра Великого продолжается отбор кандидатов. Мероприятие проходит в несколько этапов, одним из которых является психологическое тестирование, сообщил сайт телеканала «Звезда».
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