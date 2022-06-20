Военное обозрение

3 027 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • W357 Ц753W357
    Печально но мы на их костях еще потанцуем недолго вам осталось жить на этом свете.В администрации С...
  • Ольга Ковальчук
    Батька всё,как дойную корову,сосет Россию,а от него толку и помощи никакой,лишь пустые заверения в дружбе.Россия передаст Б...
  • Mikhail Stepanov
    Чмо хохложопое, кого успокоить или обнадежить хочешь?Начальник ГУР Укр...

Глава МИД Литвы заявил об отправке на Украину «военного оборудования» для «разблокировки портов»

Глава МИД Литвы заявил об отправке на Украину «военного оборудования» для «разблокировки портов»

Украина получит военное оборудование, необходимое для "разблокировки портов". Как заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, часть оборудования уже отправлена Киеву.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх