Только в 18 лет девушка сбежала от отца-тирана фото: Kristina Igumnova26/Shutterstock/Fotodom.ruВ начале 20-го века в научной среде появилась идея сверхчеловека, но дальше всех продвинулся француз Луи Дидье, который решил вырастить биоробота из собственной дочери.
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