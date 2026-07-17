Только в 18 лет девушка сбежала от отца-тирана фото: Kristina Igumnova26/Shutterstock/Fotodom.ruВ начале 20-го века в научной среде появилась идея сверхчеловека, но дальше всех продвинулся француз Луи Дидье, который решил вырастить биоробота из собственной дочери.