Аршавин высказался о безголевой серии Овечкина

Андрей Аршавина прокомментировал продолжительную голевую засуху Александра Овечкина. Бывший форвард сборной России, «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин высказался о ситуации вокруг лидера «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который не забивает уже 10 матчей.