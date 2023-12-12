Аршавин высказался о безголевой серии Овечкина

Андрей Аршавина прокомментировал продолжительную голевую засуху Александра Овечкина. Бывший форвард сборной России, «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин высказался о ситуации вокруг лидера «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который не забивает уже 10 матчей.
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