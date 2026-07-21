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Снукерист.ру

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Обзор матчей третьего раунда квалификации Shenzhen Open 2026

Обзор матчей третьего раунда квалификации Shenzhen Open 2026

Чан Бинью сделал максимум 147, обыграв Чатчапонга Наса, а Энтони Макгилл, Лан Юхао, Рики Уолден и Лайем Хайфилд также выиграли свои матчи и вышли в 1/32 финала Shenzhen Open 2026, сообщает WST Бен Уолластон (фото: WST)Квалификация - результаты, статистика Результаты, турнирная таблица Все новости турнира Все трансляции турнира Трансляции, расписание - 1/32 финала Трансляции, расписание - третий раунд квалификации Во вторник в Лестере в третьем раунде квалификации Shenzhen Open 2026 Чан Бинью продемонстрировал блестящую игру, оформив свой третий в карьере максимальный брейк.

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