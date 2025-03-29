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Лариса Долина должна вернуть 112 млн рублей за отмену сделки с квартирой

Лариса Долина должна вернуть 112 млн рублей за отмену сделки с квартирой

Лариса Долина должна вернуть Полине Лурье 112 млн рублей за отмену сделки с покупкой квартиры. Суд постановил аннулировать договор из-за подозрений в мошенничестве.

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Комментарии
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Eduard
Не должна,она эти деньни в глаза не видела.Эта дура получит их от своих корешей куда деньни и ушли!
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19 час.
Eduard
Лариса деньги не получала в этом суть вопроса,а значии их не должна возвращатт.У Лурое безработной вообще таких денег зыть нп могло,она мошейница!
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19 час.
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