Политолог Маркелов: признание НАТО в поставках ракет Киеву доказывает правоту РФ

Заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Вооруженные силы Украины использовали ракеты альянса для атак на Черноморский флот, "упаковывается" в череду других, формула которых состоит в том, что скрытое становится явным.
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