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Искусственный интеллект в Еврокомиссии: Роберта Метсола обеспокоена качеством ответов

Искусственный интеллект в Еврокомиссии: Роберта Метсола обеспокоена качеством ответов

Председатель Европарламента Роберта Метсола обеспокоена использованием искусственного интеллекта Еврокомиссией при ответах на запросы, что влияет на качество и сроки.

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