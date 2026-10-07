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Газета.ру

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ТАСС: ситуация с газоснабжением Омска под контролем, дома обеспечены топливом

ТАСС: ситуация с газоснабжением Омска под контролем, дома обеспечены топливом

Многоквартирные дома Омска, где введен режим повышенной готовности, обеспечены газом, ситуация в данный момент находится под контролем.

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