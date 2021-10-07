«Киноэкипаж» МКС посетил американский сектор станции

Российский «киноэкипаж», который снимает художественный кинофильм под рабочим названием «Вызов» на Международной космической станции, побывал в американском секторе МКС, следует из переговоров космонавтов с Землей, которые транслируются НАСА.
Российский «киноэкипаж», который снимает художественный кинофильм под рабочим названием «Вызов» на Международной космической станции, побывал в американском секторе МКС, следует из переговоров космонавтов с Землей, которые транслируются НАСА.
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