smi.media

132 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Серж Южанин
    Давно пора!В России педофило...
  • Петр Кочубей
    Может ему ещё и девушек для секс услуг!? Сиди козлище и не вякай! В общую камеру его!Ни матраса, ни TV...
  • Виталий Нурк
    Власти Дагестана правы.Власти Дагестана ...

«Киноэкипаж» МКС посетил американский сектор станции

Российский «киноэкипаж», который снимает художественный кинофильм под рабочим названием «Вызов» на Международной космической станции, побывал в американском секторе МКС, следует из переговоров космонавтов с Землей, которые транслируются НАСА.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх