Новый налоговый вычет появится у россиян уже летом

Вычет будет предоставляться при перечислении пенсионных взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, сберегательных взносов по договорам долгосрочных сбережений, заключенным с НПФ, а также взносов на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), открытый с 1 января 2024 года.
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