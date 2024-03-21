Новый налоговый вычет появится у россиян уже летом

Вычет будет предоставляться при перечислении пенсионных взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, сберегательных взносов по договорам долгосрочных сбережений, заключенным с НПФ, а также взносов на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), открытый с 1 января 2024 года.