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Россия может поставить С-400 Белоруссии в кратчайшие сроки

Россия может поставить С-400 Белоруссии в кратчайшие сроки

Первый заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Андрей Бойцов заявил, что Россия готова оперативно рассмотреть вопрос о поставке в Белоруссию систем ПВО С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1».

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