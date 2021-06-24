Россия может поставить С-400 Белоруссии в кратчайшие сроки

Первый заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Андрей Бойцов заявил, что Россия готова оперативно рассмотреть вопрос о поставке в Белоруссию систем ПВО С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1».