Романтический медовый месяц на Бали обернулся для россиян больничными счетами в миллион рублей

На Бали романтическое приключение для молодой российской пары обернулось трагедией. Молодожены Катя, 23 года, и Давид, 25 лет, только успели отметить свадьбу и прилететь на остров, чтобы насладиться медовым месяцем, как попали в серьезную аварию.