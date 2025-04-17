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62ИНФО | Новости Рязани

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Павел Малков сообщил об отсутствии жертв и ущерба после атаки 7 БПЛА на Рязань

Павел Малков сообщил об отсутствии жертв и ущерба после атаки 7 БПЛА на Рязань

По информации Минобороны РФ, всего над регионами России в ночь на четверге ликвидирован 71 БПЛА. Больше всего вражеских беспилотников сбили над Курской областью - 49; по 7 аппаратов уничтожено над Орловской и Рязанской, 4 - над Брянской, 3 - над Владимирской и еще один - над Тульским регионом.

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