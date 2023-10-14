Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Персы закипают от злости, турки готовят десантный корабль: Иран дал намёк − Израиль ждёт коллапс, обратного пути нет

Персы закипают от злости, турки готовят десантный корабль: Иран дал намёк − Израиль ждёт коллапс, обратного пути нет

Израилю в скором времени придется ощутить на себе самое суровое возмездие за все совершенные военные преступления.

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Комментарии
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Андрей Шишинов
Интересно, а каким образом и какими маршрутами израиль получает топливо (бензин, нефть, дизель и газ). И какие страны его поставляют?
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13 час.
Александр Симаков
Газ у Израиля свой, добывают из месторождения Левиафан. А  нефть Израиль даже экспортирует, добывая её на шельфовом месторождении  Кариш. Соответственно и бензин с дизелем производит сам, имея несколько НПЗ.
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3 час.

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