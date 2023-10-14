Персы закипают от злости, турки готовят десантный корабль: Иран дал намёк − Израиль ждёт коллапс, обратного пути нет

Интересно, а каким образом и какими маршрутами израиль получает топливо (бензин, нефть, дизель и газ). И какие страны его поставляют?

Александр Симаков

Газ у Израиля свой, добывают из месторождения Левиафан. А нефть Израиль даже экспортирует, добывая её на шельфовом месторождении Кариш. Соответственно и бензин с дизелем производит сам, имея несколько НПЗ.