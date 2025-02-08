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AP: суд заблокировал DOGE доступ к конфиденциальным материалам минфина США

AP: суд заблокировал DOGE доступ к конфиденциальным материалам минфина США

Окружной судья в Нью-Йорке Пол А. Энгельмайер заблокировал департаменту эффективности государственного управления (DOGE) доступ к документам Министерства финансов США, которые содержат конфиденциальные данные граждан страны.

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