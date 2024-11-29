В Росавиации не будут отказываться от Superjet 100

Росавиация не видит причин для отказа от эксплуатации самолета Superjet 100. Об этом в Telegram-канале заявил представитель ведомства Артём Кореняко, отметив, что предварительные данные о причинах возгорания этого самолета в аэропорту Антальи указывают на то, что авария не связана с конструкцией лайнера.