Пермского сотрудника ФСБ приговорили к девяти годам колонии за взятку

Он также должен выплатить штраф в размере 320 миллионов рублей.Пермский гарнизонный военный суд признал бывшего сотрудника УФСБ по Пермскому краю Григория Царегородцева виновным в получении взятки в размере 160 миллионов рублей.
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