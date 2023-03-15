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«До сих пор не успокоились»: Кедми рассказал о последствиях инцидента с Су-27 и американским «Жнецом»

«До сих пор не успокоились»: Кедми рассказал о последствиях инцидента с Су-27 и американским «Жнецом»

Военно-политический эксперт Яков Кедми в прямом эфире программы «Соловьев LIVE» рассказал о последствиях инцидента с российским Су-27 и американским «Жнецом» — БПЛА MQ-9 Reaper.

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