А до сегодняшних событий количество предательств, которое приняла со стороны Турции Россия, уже зашкаливало.
Эрдоган попутал берега и получил по зубам
Комментарии
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S
Serg
"олигархи не пожелали скинуться ради общего блага"- ну и хера на них смотреть? Отменить результаты приватизации, обратно все забрать, как в Китае- и где будут эти олигархи?
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5 час.
Владимир Колесников
Олигархи не позволят у них отобрать прихватизированное народное добро, т.к. они правят Россией.
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5 час.
Гарибян Сусанна
Верно сказано.
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4 час.
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