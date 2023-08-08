Закон и Порядок

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Эрдоган попутал берега и получил по зубам

Эрдоган попутал берега и получил по зубам

А до сегодняшних событий количество предательств, которое приняла со стороны Турции Россия, уже зашкаливало.

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Комментарии
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S
Serg
&quot;олигархи не пожелали скинуться ради общего блага&quot;- ну и хера на них смотреть? Отменить результаты приватизации, обратно все забрать, как в Китае- и где будут эти олигархи?
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5 час.
Владимир Колесников
Олигархи не позволят у них отобрать прихватизированное народное добро, т.к. они правят Россией.
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5 час.
Гарибян Сусанна
Верно сказано.
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4 час.

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