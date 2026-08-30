Емельяненко обвинил Запад в попытке легализовать военное присутствие

Глава заксобрания Запорожской области Виктор Емельяненко заявил, что "коалиция желающих" планирует легализовать военное присутствие на Украине под видом "миротворцев".
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