Черта нашей традиции

Россия 4 ноября отмечает День народного единства. Исторический контекст этой даты понятен: изгнание поляков из Москвы, преодоление Смуты, переустановление на новых началах российского государства, которое через сто лет прорубит свое «окно в Европу» и войдет в мировую политику в качестве полноправного субъекта.