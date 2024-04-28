Что известно о юноше, который за один день прославился на всю страну Подозреваемого заключили под стражу на два месяца В СИЗО отправили 17-летнего Богдана, который нападал на людей, унижал, избивал и требовал у них деньги.
Подросток-самбист, избивающий людей на Дону, оказался лидером группировки
Комментарии
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Валентина БогдановаШирочкина
Сначала нагадят, а когда прижмут....хвосты поджимают и прощения просят.... ОНИ НЕНАВИДЯТ РОССИЮ И РОССИЯН!!!!
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2 час.
Evgenija Palette
ДВА ВОНЮЧИХ ЖИДА С КОРОТКИМИ НОЖКАМИ НА ТАКОЙ ЖЕ НЕДОСПЕЛОЙ БАШКЕ... Их, как встретишь, так и убей!
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50 мин.
ninikooo Митусова
Всю группировку « закатать» по максимальным срокам статей уК РФ- Там наберется неплохой « букет» лет на 10-15 по всем эпизодам. Пусть « силушку « в ИТК показывают- им там рога быстро обладают.
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30 мин.
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