записки зубного детектива Что может быть милее, чем маленькие хомячки? А знаете ли вы, что такие невинные и милые создания регулярно занимаются каннибализмом.
О мигрантах и тех, кто сталкивает нас лбами
Комментарии
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Александр Маркитанов
по делу!👍
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8 час.
САША ЛЕПАЕВ
вот с их с судей и нужно начинать.там двоечники и взяточники. и всех кто в думе.
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4 час.
Нина Попова
Автор, попробуй в Москве дворником устроиться или на стройку, вот тогда народ над тобой поржет.
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2 час.
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