Axios: в конгрессе США пригрозили Международному уголовному суду из-за Израиля

Представители американского Конгресса из Республиканской и Демократической партий пригрозили Международному уголовному суду (МУС) в Гааге ответными мерами со стороны США в случае выдачи ордеров на арест высокопоставленных израильских чиновников.
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