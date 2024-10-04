Осень в коже: как сохранить ее здоровье и эластичность

После активного солнечного лета наша кожа может столкнуться с определенными проблемами. Чтобы сохранить ее здоровой и увлажненной, важно понимать, с какими проблемами кожа сталкивается осенью и как можно эффективно защитить и увлажнить ее.
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