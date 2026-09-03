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FiNE NEWS

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Путин объяснил, как предположение о безопасности НПЗ привело к топливному кризису в России

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил, что Россия изначально считала, что нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) не могут стать объектами атак со стороны Украины.

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