"Вон отсюда, тварь!"

В Израиле участники шествия Бессмертного полка на 9 мая сбросили украинца в фонтан. https://vk.com/video757246494_456242477В городе Хайфа приезжий решил испортить людям праздник, он вышел на праздничное мероприятие с плакатом: "Не марайте дедов — они не бомбили Киев".