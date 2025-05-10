"Вон отсюда, тварь!"

В Израиле участники шествия Бессмертного полка на 9 мая сбросили украинца в фонтан. https://vk.com/video757246494_456242477В городе Хайфа приезжий решил испортить людям праздник, он вышел на праздничное мероприятие с плакатом: "Не марайте дедов — они не бомбили Киев".
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