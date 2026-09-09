В Киеве после прилёта горят склады компании «Фанплит» (ВИДЕО)

В Киеве после прилёта горят склады компании «Фанплит». На левом берегу города после ударов, над районом поднимаются новые клубы дыма.
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