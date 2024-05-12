В зоне СВО погиб рязанец Максим Никулин

По информации источника, мужчина погиб 11 февраля 2024 года. В некрологе написали следующее: «11 февраля 2024 года ты пополнил бессмертный полк! Мы тебя любим и помним! Ты был хорошим отцом, мужем, братом и сыном!».
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