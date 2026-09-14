Сталин знал, что социализм обречён

МемуаристЪ Сталин был занят отчаянным и безнадёжным делом. Внезапно осознал, что Иосиф Виссарионович прекрасно понимал уже в начале двадцатых, что Революция проиграла.
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Сталина ругают 2 категории людей: 1.пидоры, 2. воры. Потому что при СТАЛИНЕ ОНИ СИДЕЛИ.