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Сталин знал, что социализм обречён

Сталин знал, что социализм обречён

МемуаристЪ Сталин был занят отчаянным и безнадёжным делом. Внезапно осознал, что Иосиф Виссарионович прекрасно понимал уже в начале двадцатых, что Революция проиграла.

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