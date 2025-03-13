Аэропорт Волгограда снял ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В Волгограде сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что меры вводились для обеспечения безопасности полетов, и в 09:03 МСК аэропорт "Гумрак" вернулся к обычному режиму работы.