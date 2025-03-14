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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Челси» купит 17-летнего Кенда из «Спортинга» за 45-50 млн евро. Вингер перейдет в 2026-м, контракт – по схеме «7+1»

«Синие» достигли соглашения со «Спортингом» о трансфере вингера Жеовани Кенда, сообщает The Athletic.

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