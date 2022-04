Звезда «Джинни и Джорджии» сыграет главную роль в фильме по роману «Черепахи — и нет им конца».Последний роман Джона Грина, автора бестселлеров «Виноваты звезды» и «В поисках Аляски» — «Черепахи — и нет им конца» / «Turtles All the Way Down» — будет экранизирован в формате полнометражного фильма для стриминг-платформы HBO Max.