Психолог Зберовский: при травле в школе ребенку помогут кружки и секции

Психолог Андрей Зберовский рассказал, как действовать, если ребенок подвергся травле в школе. Родители и администрация учебного заведения должны объединить усилия, чтобы помочь подростку, отметил эксперт в беседе с радиостанцией Sputnik.
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