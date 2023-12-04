Традиционный новогодний салат обойдется южноуральцам дороже

В Челябинской области вырос «индекс оливье». Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, в ноябре 2023 года стоимость 5-ти порций салата оливье составила 261,8 рубля, что на +3,3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.