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Подборка фотографий с историей

Подборка фотографий с историей

﻿﻿Вы замечали, как автомобильный мир меняется вокруг нас? Производители со всех сторон требуют перехода на электрическую платформу, даже на жестких дорогах России можно встретить электромобили.

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