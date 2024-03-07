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Первый котёл запущен на аварийной Шагонарской ТЭЦ в Туве

Первый котёл запущен на аварийной Шагонарской ТЭЦ в Туве

Первый котёл запущен на аварийной Шагонарской ТЭЦ в Туве. Обложка © t.me / Владислав Ховалыг Глава Республики Тыва Владислав Ховалыг сообщил о запуске первого котла на ТЭЦ в Шагонаре, где 6 марта произошёл взрыв.

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