Первый котёл запущен на аварийной Шагонарской ТЭЦ в Туве. Обложка © t.me / Владислав Ховалыг Глава Республики Тыва Владислав Ховалыг сообщил о запуске первого котла на ТЭЦ в Шагонаре, где 6 марта произошёл взрыв.