Каким бы сегодня был Иран, если бы не случилась исламская революция

В 1963 году шах Ирана Мохаммад Реза Пехлеви объявил о начале «белой революции» – программы модернизации всех сфер жизни, призванной сделать к 2000 году его страну пятой по мощности в мире (после США, СССР, Японии и ФРГ) экономической державой.