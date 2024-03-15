Если бы большевики знали будущее, и как коммунисты дважды разрушили страну

Uri Strukow

Первое, с чего Вы взяли, что социализм и коллективизм, это утопия, а эгоизм и индивидуализм- вечное. Как же быть с тем, что ничего личного и частного сегодня при том самом развитом капитализме, который нам ставили в пример, просто нет, а есть транснациональные корпорации. Вот просто госсобственность при социализме, это свобода людей в выборе всего- работа, творчество, досуг и отдых, а транснациональные корпорации ведут мир к фашизму. Кстати, я всегда говорил и повторю, холодная война, это не гонка вооружений. Обгадившись во Вторую Мировую, а затем в Корее и Вьетнаме, правящие круги запада поняли, что Союз победить в войне не смогут, и начали проект противопоставления Союзу псевдо- свободы слова, псевдо- демократии, технологического превосходства, частным случаем которого и была гонка вооружений, и построенного на нем благополучия в кредит, т.е. в долг и временно. Мы не проиграли гонку вооружений, а на сказки о счастливом западном рае повелись и про.рали великую страну. Сегодня ведь нет того райского запада, так с чем же мы тогда сравниваем Союз? Давайте его сравним с сегодняшним западом. А еще, в то время не было сегодняшнего Китая. Весь мир был колонией запада. Т.е. Союз, а против него запад, остальное колонии. И сегодняшний мир, и Азия, и Африка, и Лат. Америка и все остальное, это следствие Союза. Не было бы его, был бы рабовладельческий фашизм. И не надо верить, что этому была бы альтернатива. Не существует рая при капитализме и, тем более, империализме.