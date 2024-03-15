1. Если бы к большевикам в 1913 или даже в 1916 году прилетел бы вдруг на машине времени их товарищ из будущего, переживший войны и репрессии, и рассказал бы, к чему привела социалистическая революция, и в какую цену обошлись провальные попытки построения коммунизма, – стали бы тогда большевики эту свою революцию делать, несмотря ни на что? Блогер boldogg пишет : Для меня 7 ноября это день катастрофы, конечно.
Если бы большевики знали будущее, и как коммунисты дважды разрушили страну
Комментарии
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Uri Strukow
Первое, с чего Вы взяли, что социализм и коллективизм, это утопия, а эгоизм и индивидуализм- вечное. Как же быть с тем, что ничего личного и частного сегодня при том самом развитом капитализме, который нам ставили в пример, просто нет, а есть транснациональные корпорации. Вот просто госсобственность при социализме, это свобода людей в выборе всего- работа, творчество, досуг и отдых, а транснациональные корпорации ведут мир к фашизму. Кстати, я всегда говорил и повторю, холодная война, это не гонка вооружений. Обгадившись во Вторую Мировую, а затем в Корее и Вьетнаме, правящие круги запада поняли, что Союз победить в войне не смогут, и начали проект противопоставления Союзу псевдо- свободы слова, псевдо- демократии, технологического превосходства, частным случаем которого и была гонка вооружений, и построенного на нем благополучия в кредит, т.е. в долг и временно. Мы не проиграли гонку вооружений, а на сказки о счастливом западном рае повелись и про.рали великую страну. Сегодня ведь нет того райского запада, так с чем же мы тогда сравниваем Союз? Давайте его сравним с сегодняшним западом. А еще, в то время не было сегодняшнего Китая. Весь мир был колонией запада. Т.е. Союз, а против него запад, остальное колонии. И сегодняшний мир, и Азия, и Африка, и Лат. Америка и все остальное, это следствие Союза. Не было бы его, был бы рабовладельческий фашизм. И не надо верить, что этому была бы альтернатива. Не существует рая при капитализме и, тем более, империализме.
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2 час.
Uri Strukow
Для того, кто ставит дизлайки на то, что Ельцин отдал Севастополь Украине. Учитесь. Учитесь. И еще раз- учитесь. И не в инете ищите знания. Севастополь, это город союзного значения, подчинявшийся Москве. Ельцин его про.рал, как пытался про.рать всю Россию. Сегодня Путин вернул Севастополю статут города федерального значения. Административно он не является частью Крыма, это отдельный субьект Российской федерации. Потратил время специально для жертв ЕГЭ.
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1 час.
US
Uri Strukow
Рассматривать Союз отдельно от событий на планете нельзя. Рекомендую фильмы Майкла Мура. Это самый мягкий режиссер-документалист. И начать советую с Капитализм:История Любви (2009). Это тот самый Рай, с которым мы сравниваем советский Ад. Кроме вещей, для большинства доступных исключительно в кредит, при капитализме- НОЛЬ.
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44 мин.
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