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Трамп назвал возможное закрытие The New York Times великим днем для Америки

Трамп назвал возможное закрытие The New York Times великим днем для Америки

Трамп предрек закрытие The New York Times после публикации о его курорте в Майами. Президент утверждает, что газета намеренно затемнила фотографию фасада.

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