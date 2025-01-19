В аромаингаляторах выявили вещества 3-го класса опасности. Это следует из ответа Роспотребнадзора первому зампреду комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям от фракции ЛДПР Ивану Сухареву.
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