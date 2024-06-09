Певец Бедрос Киркоров рассказал, что сиделка помогла ему встать на ноги

Певец Бедрос Киркоров в шоу «Ты не поверишь!» рассказал, что снова начал ходить. В возрасте 92 лет Киркоров продемонстрировал свою улучшенную походку и рассказал, что ранее у него были серьезные проблемы с передвижением.
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