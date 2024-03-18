Спустили флаг: что случилось с Кейт Миддлтон и что заставило ее исчезнуть?

Страсти в королевской семье не утихает ни на минуту. Теперь в центре внимания публики Кейт Миддлтон (Catherine Middleton) , супруга принца Уильяма (William), которая неожиданно пропала в свете последних событий.
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