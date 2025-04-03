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Царьград

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Велосипедист погиб в ДТП с автобусом в Темрюкском районе Кубани

Велосипедист погиб в ДТП с автобусом в Темрюкском районе Кубани

В Темрюкском районе Краснодарского края произошла трагедия: 63-летний водитель автобуса Yutong сбил 43-летнего велосипедиста на дороге "Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк".

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