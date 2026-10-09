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Регионы России

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The Peninsula Istanbul признан лучшим отелем Турции по версии Condé Nast Traveler

The Peninsula Istanbul признан лучшим отелем Турции по версии Condé Nast Traveler

Авторитетный американский журнал о путешествиях Condé Nast Traveler подвёл итоги ежегодной премии Readers' Choice Awards 2026, в которой приняли участие около 300 тысяч читателей со всего мира.

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