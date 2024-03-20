Россиянина осудят за покушение на контрабанду экипировки

В Ставропольском крае суд рассмотрит дело мужчины за попытку контрабанды экипировки. В августе 2023 года обвиняемый выложил в интернете объявление о продаже экипировки, которая запрещена к перемещению через таможенную границу Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества.