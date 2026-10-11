Жительница Алёшек: ВС России помогали соседям выжить

Эвакуированная жительница Алёшек Светлана Попова заявила, что бойцы армии России помогали с продовольствием и другими необходимыми вещами ей и её соседям.
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