Сергей Садаклиев: В случае необходимости в местах массового отдыха туристов будут оперативно организованы аварийно-спасательные посты

По словам Министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Садаклиева, в случае необходимости на плато горы Ай-Петри и на Ангарском перевале в оперативном режиме будет организована работа аварийно-спасательных постов (АСП) ГКУ РК «КРЫМ-СПАС».